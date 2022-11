Dit gloednieuwe restaurant zou niet misstaan in Dubai of New York: ‘Ik ben er supertrots op’

Gemeente Dordrecht: ‘Uitstoot Chemours continu in de gaten houden’

De uitstoot van het Dordtse chemische bedrijf Chemours zou continu in de gaten gehouden moeten worden door meetapparatuur, onder meer om te kijken of daar niet te veel GenX en PFOA in zit. Dat vinden burgemeester en wethouders van Dordrecht.

