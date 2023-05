Dit betaal je in de gemeente Dordrecht voor een paspoort

Praatjesma­ker Ed, die altijd op zijn bankje in Sterren­burg zat, overleden: ‘Hij zal gemist worden’

Ed Mientjes, een bewoner van het Leger Des Heils, is afgelopen zaterdag overleden. Veel Dordtenaren kenden de man, zeker omdat hij vrijwel altijd op een bankje zat in de Octant in Sterrenburg. ,,Hij is rustig heengegaan, hij zal gemist worden.’’