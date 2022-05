Dierenarts dubbel gestraft na behandeling paarden: ‘Waarschuwing aan al uw collega's’

Villa te koop voor 3 miljoen, maar de stoeterij? Die krijg je er dan niet bij

Krapjes bemeten is een miljoenenvilla natuurlijk nooit, maar een voor drie miljoen te koop staande villa aan het Kortland in Alblasserdam lijkt door een drone-video nóg omvangrijker. De buurvrouw belde er maar even over met de makelaar; ze hoopt niet dat belangstellenden denken dat ze haar naastgelegen paardenfokkerij erbij krijgen.

29 mei