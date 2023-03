Dierenambulance Vianen heeft handen vol aan vogelgriep: ‘Vooral meeuwen zijn de klos’

De Dierenambulance Vianen en omstreken ziet het aantal gevallen van vogelgriep in de regio rond Gorinchem toenemen. Met name meeuwen lijken te worden getroffen door deze ziekte. ,,Maar inmiddels zien we ook meer dode watervogels, zoals eenden, meerkoeten.’’

De Dierenambulance heeft slachtoffers van vogelgriep aangetroffen in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Culemborg. ,,In alle gemeenten waar we dus werken’’, zegt coördinator Gerrit de Boom. ,,Ook wanneer mensen maar vermoeden dat een vogel mogelijk ziek is: bel ons!’’

Lees ook PREMIUM Gewonde dieren in Hardinxveld kunnen ook de komende vier jaar rekenen op de Dierenambulance

Pak vogels niet zelf op

De vrijwilligers van de Dierenambulance hebben hun handen vol aan het ophalen van dode en zieke dieren. ,,Van de vijfentwintig ritten die we nu rijden, zijn er twintig voor vogelgriep. Deze variant is zeer besmettelijk en overdraagbaar op andere dieren en mensen. Dit is overigens geen reden tot paniek. Maar pak de vogels vooral niet zelf op. Laat dit aan ons over. We dragen beschermende kleding hiervoor. En voorkom dat je hond in contact met kadavers komt, hou ze aan de lijn.’’

De Boom verwacht dat het aantal ziektegevallen de komende tijd verder zal toenemen. ,,Vorig jaar werden brandganzen als eerste getroffen, waarna andere vogels volgden. Eigenlijk gebeurt nu hetzelfde als in 2022. Kadavers gaan in speciale tonnen die vervolgens door een destructiebedrijf worden opgehaald. Maar ik sluit niet uit dat we binnenkort op ons terrein weer een speciale container hebben staan waarin de dode dieren worden verzameld.’’

Wie dode of ziekte vogels ziet, kan deze telefonisch melden via 085-0441199. Dierenambulance Vianen en omstreken is 24 uur per dag bereikbaar.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.