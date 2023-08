Dief die in gevecht raakte met krasse Karel (86) zegt geen vinger uit te hebben gestoken: ‘Onlogisch verhaal’

Papierwerk van wooninitia­tief De Hoogt nog niet op orde

De Hoogt in Maasdam heeft onlangs de metamorfose gemaakt van hotel-restaurant naar een wooninitiatief voor mensen met geheugenproblemen. Voor veel inwoners voor wie De Hoogt zó vertrouwd was in het Maasdamse straatbeeld een onaangename verrassing. Ook de gemeente Hoeksche Waard was verrast, want het papierwerk voor de nieuwe bestemming is nog niet afgerond.