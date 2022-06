Die ó zo mooie binnenstad is toch behoorlijk smoezelig…

Is ‘ie écht zo vies dan? Nou ja, stukken viezer in ieder geval dan die twee handjes vol Belgische, Duitse en Luxemburgse steden die ik tijdens mijn vakantie in de Ardennen bezocht. Altijd weer als ik na wat weekjes ‘in den vreemde’ terugkom op ‘mijn’ eiland valt het me op dat het hier zo smoezelig is; de stad ligt bezaaid met zwerfafval, prullenbakken puilen uit en naast de diverse ondergrondse containers op de Vriesestraat en op de kop van de Museumstraat zie ik nagenoeg dagelijks gedumpte huisraad en losse zakken staan. Is het misschien niet het overwegen waard om die containers voortaan voor iedereen open te stellen in plaats van louter voor mensen in het bezit van zo’n HVC-pasje?