Die inhaalslag moet nu écht worden gemaakt

COLUMNOoit was er een tijd dat de PvdA op dit eiland oppermachtig was. En nee, dat was aanvankelijk niet per definitie een slechte tijd voor deze gemeente, want de PvdA was, juist in de eerste decennia dat het hier de kleur bepaalde (rood dus) nog wel degelijk een partij die ‘de gewone burger’ hoog in het vaandel had staan.