Dick en Theo (64) zaten bij elkaar opgeteld tachtig jaar in het onderwijs, nu gaan ze tegelijkertijd met pensioen

Petitie gestart tegen kap van 118 bomen in Weizigt­park: ‘Er dreigt kaalslag’

De grote opknapbeurt van het Weizigtpark in Dordrecht zorgt voor weerstand in de buurt. Er moeten namelijk 118 bomen wijken voor nieuwe exemplaren. Platform Duurzaam Dordrecht is daarom een petitie gestart. ,,Kaalslag dreigt in het park.”

23 juli