Deze zorgorganisaties worden één: ‘Met zijn drieën kunnen we die enorme vergrijzingsgolf wél aan’

Renovatie winkelcen­trum Sterren­burg zit er (bijna) op en dit is allemaal verbeterd: ‘Het klopt tot in de details’

Winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht onderging in anderhalf jaar tijd een metamorfose. Een oud, gedateerd complex is omgeturnd tot een modern winkelgebied. Vrijdag is de officiële heropening. ,,Het is geweldig geworden.’’