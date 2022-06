Deze parkeergarage is definitief op slot: ‘Boodschap moet zijn dat ook bezoekers met auto welkom blijven’

Opletten geblazen voor bezoekers van de Dordtse binnenstad. Zij kunnen vanaf vandaag hun auto niet meer stallen in parkeergarage Veemarkt. De Dordtse VVD pleit voor maatregelen om het parkeren in het centrum aantrekkelijk te houden.

De garage aan de Van Godewijckstraat wordt door centrumgangers vaak gebruikt om te gaan winkelen, maar dat is vanaf heden dus verleden. De stalling wordt de komende maanden gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe Stadskantoor of ‘het Huis van Stad en Regio'. Daarvoor gaan ook de gebouwen van de Belastingdienst en de Rabobank tegen de vlakte.

Voortaan dus niet meer gedachteloos richting Veemarkt rijden. De andere parkeergarages in het centrum (Visstraat, Drievriendenhof, Spuihaven en Achterom) blijven wel gewoon in gebruik.

‘Parkeerzones afschaffen’

VVD-raadslid Alexander Kuhlmann pleit in schriftelijke vragen die hij vandaag bij het college heeft ingediend voor meerdere maatregelen om de pijn in de stad te verlichten. Zo wil hij dat de parkeerzones voor de bewoners van de binnenstad wordt afgeschaft, iets wat in de coronatijd ook al gebeurde. Ook onder die inwoners leeft de vrees dat ze nu moeilijker een parkeerplek in het gebied kunnen vinden waar ze met hun auto mogen staan, stelt Kuhlmann. In Dordrecht zijn zes verschillende parkeerzones (A tot en met F) voor vergunninghouders. ,,Als je de zones opheft, zijn bewoners flexibeler en kunnen ze wat verder van huis parkeren als het in hun eigen omgeving te druk is’’, zegt Kuhlmann.

Quote De boodschap moet zijn dat ook bezoekers met de auto van harte welkom zijn om te komen winkelen, eten, drinken, flaneren, overnach­ten en te genieten Alexander Kuhlmann

Verder vindt de VVD’er dat de gemeente meer kan communiceren over de parkeeralternatieven, nu de Veemarktgarage dicht is. De gemeente verwijst bezoekers naar parkeerterrein Weeskinderendijk, waarvandaan vanaf aanstaande zaterdag pendelbusjes rijden richting de binnenstad. ,,De boodschap moet zijn dat ook bezoekers met de auto van harte welkom zijn om te komen winkelen, eten, drinken, flaneren, overnachten en te genieten van al het moois wat de oudste stad van Holland te bieden heeft’’, aldus Kuhlmann. ,,Goede communicatie over de parkeeralternatieven is daarbij essentieel.’’

Elektrische auto's

Verder vraagt Kuhlmann aandacht voor laadplekken voor elektrische auto’s waarvan de beschikbare plekken volgens hem vaak zijn bezet. ,,Door de sluiting van de Veemarktgarage gaat een aantal laadplekken verloren. Ik heb het college gevraagd die plekken te compenseren in de Spuihavengarage.’’

De sloop van de eerder genoemde gebouwen duurt een klein jaar, verwacht de gemeente. Daarna begint op die plek de bouw van Huis van Stad en Regio. Behalve de gemeente nemen ook de bibliotheek, Dordrecht Marketing en de sociale dienst er hun intrek. In 2025 moet het klaar zijn.

Vaker de fiets

Ook komt er een parkeergarage terug met plaats voor maximaal tweehonderd voertuigen. Dat zijn er fors minder dan de 680 auto's die er nu maximaal inpassen. Toch verwacht de gemeente niet dat er een tekort ontstaat, omdat de parkeergarage zelden volstaat, behalve op piekmomenten. Gehoopt wordt dat mensen vaker de fiets pakken als ze gaan winkelen of om een andere reden naar het centrum komen.

De omgeving van de Spuiboulevard verandert drastisch: het wordt een levendige en groene stadswijk met ruim 500 woningen rond groene hoven, die komen in de plaats van een gedeelte van de kantoren. Op andere plekken komt nieuwe moderne kantoorruimte. Op termijn rijdt doorgaand autoverkeer niet meer over de Spuiboulevard, maar via de Burgemeester de Raadtsingel.

