Deze leuke dingen kun je dit weekend in Dordrecht doen (31 maart - 2 april)

Jazzdan­cers uit Dordrecht volop actief in eerste weekend van april

Jazzdance teams uit heel Nederland strijden 1 en 2 april in de sporthal van de Sportboulevard in Dordrecht voor een finaleplek op het Nederlandse Kampioenschap Jazzdans. De organisatie is in handen van OKK Dordrecht en Dance Barendrecht, die respectievelijk negen en acht selectiegroepen laten meedoen.