Deze forten in de regio dingen mee naar titel van Mooiste Fort van Nederland

Caroline en Tex kopen schip van wijlen avonturier Henk de Velde: ‘Op het water is Nederland fantas­tisch’

De belevenissen van wereldreiziger Henk de Velde overtreffen of zelfs evenaren, is niet te doen. Dordtenaren Caroline van Wijngaarden en Tex Hellinga (beiden 49) willen niettemin op hun eigen manier op avontuur met zijn laatste boot Solitario. ,,Henk zei dat hij in mij geloofde.’’