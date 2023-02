Deze dingen zijn er dit weekend in Dordrecht te doen (24 - 26 februari)

Modeshow

Kat in ‘t Bakkie en Siep Tweedehands Kinderkleding organiseren op zaterdag 25 februari een modeshow van 10.00 tot 11.00 uur. Dit is onder andere ter gelegenheid van de uitbreiding van Sieps kledingrekken bij Kat in ‘t Bakkie. Deze dag is er ook een hoop tweedehands kinderkleding te shoppen. Kat in ‘t Bakkie vind je op Voorstraat 428.

Gratis naar het Dordrechts Museum

Mazzel! Dordtenaren mogen gratis naar het museum op zondag 26 februari. Dit is ter gelegenheid van de nieuwe tentoonstelling Andere ogen – Gezichten uit de Collectie Dordrecht. Om toegang te krijgen, moet je aantonen dat je in Dordrecht woont. Dit doe je door een recent poststuk met je Dordtse adres mee te nemen naar het museum. Ook op 26 maart en 30 april mogen Dordtenaren gratis naar het museum.

Vinylbeurs en bierproeverij

Bij Rebel Rebel zijn er op zondag 26 februari een vinylbeurs en bierproeverij. De vinylbeurs start om 13.00 uur. Neem ook je singles en albums mee die je niet meer draait, zodat je kunt ruilen. Vanaf 15.30 uur is er ook een artiest die muziek speelt. De bierproeverij is van 13.00 tot 17.00 uur en schenkt bier van de lokale brouwerij White Dog Brewery.

Familiezondag Onderwijsmuseum

Zondag 26 februari is het familiezondag in het Onderwijsmuseum. Families zijn extra welkom en worden ontvangen in een gezellig museum. Er worden activiteiten georganiseerd voor kinderen tussen de 2 en 15 jaar. Het LetterLAB is geopend voor spelletjes en knutselen. Ook het museum café heeft tijdens de familiezondagen een speciale aanbieding voor gezinnen. Gratis deelname op vertoon van een geldig toegangsbewijs.

Landelijke Sterrenkijkdagen

De deuren van Sterrenwacht Mercurius aan de Baanhoekweg openen van 24 tot en met 26 februari voor de Landelijke Sterrenkijkdagen. Dordtenaren zijn hier ’s middags en ’s avonds welkom. De deskundigen vertellen met liefde over de sterrenhemel en bij helder weer kijk je naar verschillende objecten aan de hemel, waaronder de maan. Er is een expositie, er worden presentaties gegeven en iedere betalende bezoeker krijgt een gratis kopje koffie of thee. Kaartjes kosten 5,00 euro voor kinderen en 7,00 euro voor volwassenen. Je hoeft van te voren niet te reserveren.

Dit is een artikel van indebuurt Dordrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad! Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.