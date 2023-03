Deze dingen zijn er dit weekend in Dordrecht te doen (10 - 12 maart)

NLdoet

Je samen inzetten via Dordtse initiatieven: dat is NLdoet in een notendop. Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is de grote vrijwilligersactie terug en zijn ook in Dordrecht verschillende acties. Roep je buurman erbij en stroop de mouwen op om Dordrecht nog wat mooier te maken! Wat dacht je van dierenhuisjes maken of maak een buurtspeeltuin zomerklaar. Samen zorg je ervoor dat Dordrecht er net wat fraaier uitziet. Op de website van NLdoet zie je welke activiteiten in jouw buurt zijn. In heel Dordrecht zijn tot nu toe al meer dan twintig activiteiten. Je kunt je in je eentje aanmelden, maar ook samen met je familie, vrienden of buurtgenoten aan de slag gaan.