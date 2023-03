Deze bieb gaat paar weken dicht vanwege een verbouwing: ‘Het is tijd om te vernieuwen’

Mening over hoe het parkeren in Papen­drecht beter kan? Gemeente hoort dat graag

Een mening klaar over de parkeermogelijkheden in Papendrecht? Die wil de gemeente graag horen en daarom komt er een parkeerpanel, bestaande uit zo'n 15 deelnemers. Er volgen twee bijeenkomsten waarin Papendrechters kunnen delen waar de parkeerproblemen liggen, of wat ze in de toekomst anders hopen te zien.