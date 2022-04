Dementie-campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ van start

De campagne liep eerder in Limburg en wordt door steeds meer andere regio's opgepakt. Zuid-Holland Zuid is de vierde regio die hiermee aan de slag gaat. Centraal staan drie leefstijladviezen: blijf nieuwsgierig, eet gezond en beweeg regelmatig.

Op dit moment wonen zo’n 8000 mensen met dementie in de regio Zuid-Holland Zuid en de verwachting is dat dit aantal de komende 30 jaar verdubbelt. Doordat mensen steeds ouder worden, is de verwachting dat dementie in het jaar 2040 de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland zal zijn.