Delfgaauw werkt als vrijwilliger in de zorg en deelt zijn ervaringen in het theater: ‘De zorg is breekbaar’

Politie vindt twee personen in ‘zorgwek­ken­de toestand', mogelijk sprake van drugsge­bruik

Het gebruik van verschillende soorten drugs is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak dat twee personen vrijdagmiddag in een ‘zorgwekkende toestand’ waren geraakt. Dat meldt de politie Hoeksche Waard, die het duo aantrof in Puttershoek.