Deel sportpark opgeofferd voor nieuw stadspark met speeltoestellen, kruidentuin en meer groen

Grootste kloof tussen WOZ-waar­de en verkoop­prijs woning in Gorinchem; in Dordt hardste waardestij­ging

Waar in Hardinxveld-Giessendam de WOZ-waarde de afgelopen drie jaar het minst hard steeg (+ 14,2 procent) plakte Dordrecht in dezelfde tijd er 19,8 procent bovenop. Zo heeft vergelijkingssite Slimster.nl uitgezocht. Ook keek de site naar het verschil tussen de WOZ- en de verkoopwaarde. Daar sprong Gorinchem erbovenuit in Zuid-Holland.