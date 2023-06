Deel automobilisten verandert gedrag vanwege dichte Haringvlietbrug: ‘Ze wijken uit naar andere tijdstippen’

OP DE MAN AF Geeft Dennis van Tooren zijn afscheids­ca­deau terug? ‘Daar ga ik in de zomervakan­tie over nadenken’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit de regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 40-jarige Dennis van Tooren, korfballer van het Ambachtse DVS’69.