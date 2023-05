Deadline voorbij, maar het museum weet nog niet of het schilderij mag aankopen

Dit schilderij was ooit van topontwer­per Givenchy, en straks hangt het misschien wel in het Dordts Museum

Het Dordrechts Museum heeft zijn zinnen gezet op een wereldberoemd schilderij van Samuel van Hoogstraten. Met een bijdrage van 300.000 euro wil de gemeente fondsen over de streep trekken om ook geld in het werk uit de zeventiende eeuw te steken. Als het lukt, is het één van de duurste aankopen van het museum ooit.