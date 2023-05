De wedstrijd VVOG - ASWH had natuurlijk nooit gespeeld mogen worden

IJssalon Il Giardino op de Groenmarkt is ‘permanent gesloten’, pand staat al leeg

IJssalon Il Giardino Gelato op de Groenmarkt is niet meer. De benedenverdieping van het goed gelegen en prominente pand in de Dordtse binnenstad staat nu dus leeg. Genoeg gebeurde daar, alleen de commotie rondom voorganger Talamini is al genoeg om een boek mee te vullen.