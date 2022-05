De trouwbranche leeft weer na twee magere liefdesjaren: ‘De agenda puilt uit’

De grote dag van Suzanne Den Hartog (43) en haar jeugdliefde Gerard zou eigenlijk in 2020 plaatsvinden maar is twee keer verzet. De Nieuwpoortse Suzanne was 15 jaar oud toen ze de 18-jarige Gerard uit Langerak leerde kennen. Inmiddels zijn ze 28,5 jaar bij elkaar. ,,Na 26 jaar ging Gerard eindelijk op zijn knieën. Dat gebeurde in het Dordtse Vlinderbos, waar we een herdenkingsboom hebben gepland voor mijn vader. Alle voorbereidingen voor de trouwerij waren in gang gezet, en toen kwam de wereldwijde pandemie. Dat geloof je toch niet?”