De toekomst van Kijfhoek-Noord: ‘Wandelen langs zonnepanelen en bosjes’

Kijfhoek-Noord, zoals het gebied officieel heet, was ooit in beeld als mogelijk industrieterrein, maar wordt al lange tijd gezien als uitbreiding van het natuur- en wandelgebied dat aan de Heerjansdamse kant al een klein beetje vorm heeft gekregen. Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht zien er geen enkel probleem in dat te combineren met de aanleg van een zonnepark.