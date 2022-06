De tijd van pamperen, pappen en nathouden is voorbij voor deze volwassen kerels

Opnieuw brand in pand op bedrijfs­ter­rein van Mercon Kloos; zwarte rookwolken in hele omgeving te zien

Er heeft vanavond brand gewoed op het voormalige bedrijfsterrein van Mercon Kloos aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam. Het vuur brak uit in een voormalig kantoorgedeelte van de loods. Daarbij kwam veel rook vrij. De brand is inmiddels onder controle.

22 juni