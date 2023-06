De monsterklus aan de Engelenburgerbrug moest keer op keer aangepast worden en werd zo miljoenen duurder

Kelder van Engelenbur­ger­brug open voor publiek: ‘Unieke kans’

Komende zaterdag is het mogelijk om de kelder van de Engelenburgerbrug in Dordrecht te bezoeken. Van 11.00 tot 15.00 uur is de basculekelder geopend voor publiek. Het gaat om een inloop; aanmelden is niet nodig.