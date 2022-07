De Lidl in Sterrenburg gaat weer open en viert dat met een minuut gratis winkelen voor 1 geluksvogel

Flink vernieuwd

De winnaar zal wel even moeten zoeken, want er is het een en ander veranderd in het nieuwe pand van de Lidl, wat voorheen de locatie van de Jumbo was. Zo is er een bakkersafdeling, is het assortiment uitgebreid en is er nu ruimte voor vier reguliere kassa’s en zes zelfscankassa’s. Ook verkoopt de supermarkt, net als in de andere filialen, geen tabakswaren meer.