De laatste ronde: kan het voor Kozakken Boys dan toch nog misgaan?

Wandtapijt over studieleen­stel­sel levert 45.879,40 euro op: ‘Hiermee is mijn studie­schuld nu afbetaald’

Het wandtapijt ‘Eigen schuld’ van Mart Veldhuis is verkocht. Op het bijna vijf meter brede wandkleed is te zien hoe het leven van een student met schulden er uitziet. Het kunstwerk hangt in het Dordrechts Museum.