De laatste dagen van het oude belastingkantoor zijn nu écht geteld

De bouw gaat -als het goed is- nog deze maanden van start en moet in 2025 voltooid zijn. Het is de bedoeling dat het pand energieneutraal wordt. ‘We zetten in op een gasloos, energiezuinig gebouw dat gebruik maakt van lokale, duurzame bronnen voor warmte, koude en elektriciteit’, schreven burgemeester en wethouders eerder. Na de bouw van het Huis van Stad en Regio, begint de sloop van het oude stadskantoor, waar zes woontorens voor in de plaats komen.