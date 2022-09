De intercity tussen Dordrecht en Lelystad valt vaak uit, erkent NS

,,We hebben inderdaad veel problemen op dit traject’’, bevestigt woordvoerder Arno Leblanc van de NS. De oorzaak is volgens hem tweeledig. ,,Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt sinds begin september stil als gevolg van schade door kortsluiting in het hoogspanningsnet. In Lelystad zijn te weinig perrons om treinen daar te laten keren. Daarom rijden veel treinen alleen tot Almere. Maar het is lastig om personeel daar te krijgen, want het is geen standplaats voor conducteurs en machinisten. Hierdoor vallen geregeld treinen uit.’’