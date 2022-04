De Haan verhuist al 245 jaar: ‘De mens staat bij ons voorop, winst is alleen belangrijk voor voortbestaan’

Het terrein van De Haan aan de Edisonweg is groot, maar directeur Wouter Hijzen leidt zijn bezoek meteen een niet al te grote bezoekersruimte achter de ingang in. Aan de wand hangen in een rij de foto’s van alle eigenaren. De eerste, Adriaan Abrahamszoon de Haan, richtte in 1777 het bedrijf op. Napoleon gaf in 1808 de eerste vergunning, die in 1815 door Koning Willem I werd bevestigd. Afbeeldingen van de documenten zijn bewaard gebleven.