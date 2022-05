De geschiedenis van de spoorbrug over de Oude Maas: ‘Van vlinder tot dameslaarsjes’

Rond 1850 waren de verhoudingen tussen Nederland en België (dat in 1831 na een onafhankelijkheidsstrijd zelfstandig was geworden) al zodanig verbeterd dat serieus over een spoorverbinding tussen beide landen kon worden nagedacht. Het Eiland van Dordrecht was daarin een belangrijke schakel. In 1855 bereikte de spoorlijn vanuit Antwerpen het Hollandsch Diep. Maar vandaar moest het weer verder per schip.