De draaiboeken liggen al klaar: Dordt in Stoom komt definitief terug

De stoomfluiten kunnen worden opgepoetst, want Dordt in Stoom gaat door. In het weekend van 20, 21 en 22 mei zal het grootste stoomevenement van Europa plaatsvinden in het historische centrum. ,,We hebben alleen wel een groot probleem door de enorme brandstofstijgingen.”

Vier jaar geleden vond het Dordtse evenement voor het laatst plaats. ,,We hadden er eerst een hard hoofd in maar nu de coronamaatregelen geschrapt zijn, kan het evenement wel plaatsvinden”, vertelt Erik Zindel van Dordt in Stoom. De organisatie verwacht opnieuw 250.000 bezoekers.

Actie

Toch dreigt Dordt in Stoom in financiële problemen te komen door de enorme brandstofstijgingen. ,,Hoewel we veel steun krijgen van de gemeente en bedrijven. Veel sectoren hebben twee jaar lang stilgestaan, maar het bedrijfsleven blijft heel gul.” Een oplossing voor de hoge kosten heeft de organisatie nog niet.

,,De kolenprijs gaat nu drie keer over de kop en we weten niet hoe dit zich verder ontwikkelt. We willen natuurlijk niet dat we failliet gaan na de komende editie.” Zindel laat weten dat de organisatie overweegt om binnenkort met een actie te komen waarbij het publiek om een kleine donatie wordt gevraagd.

Quote We willen de prijzen niet te sterk laten stijgen. Het moet betaalbaar zijn voor iedereen Erik Zindel, Dordt in Stoom

Het evenement is gratis te bezoeken, de deelnemers betalen. ,,We willen de prijzen niet te sterk laten stijgen. Het moet betaalbaar zijn voor iedereen. Voor een stoomrondje Dordt betalen bezoekers wel; volwassenen betalen 18 euro en kinderen 14 euro. De losse attracties kosten ongeveer 5 euro per persoon.”

Zindel is al een jaar bezig met de voorbereidingen, de draaiboeken liggen klaar. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het goedkomt. ,,Voor alles is een oplossing te vinden. Alle stoommachines en stoomboten zijn geregeld, de ploeg vrijwilligers staat al klaar. We zijn heel blij dat Dordt in Stoom weer naar Dordrecht komt.”

