De Dordtse Bijen- en honingmarkt is weer terug, op de plek waar deze ooit begon

Oude tolplein eind deze maand gesloopt; Kiltunnel gaat voor de tweede keer een weekeinde dicht

Voor automobilisten die gebruikmaken van de Kiltunnel tussen Dordrecht en 's-Gravendeel is het nog even afzien. Eind deze maand wordt het oude tolplein gesloopt en gaat de tunnel een weekeinde op slot, behalve voor lijnbussen en fietsers. Daarna zijn er in beide richtingen drie in plaats van twee tolpoorten beschikbaar.

5 april