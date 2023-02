De Biesbosch staat onder hoogspanning, maar grote vraag blijft: waar komt de nieuwe mast te staan?

Daan Haanappel grijpt met Sliedrecht Sport naast bekerfina­le: ‘Geen schande, zij trainen ook 's middags’

Ruim een half etmaal mochten de mannen van Sliedrecht Sport dromen van hun eerste optreden in de nationale bekerfinale ooit. De 3-2 thuiszege van zaterdag op Lycurgus voedde die Alblasserwaardse droom, maar in Groningen herstelde de cuphouder een dag later de orde en verhouding in het Nederlandse topvolleybal: 3-0.