Dat is pas een ‘slaapfeestje’: deze meiden keken midden in de nacht naar Oranje

COLUMN Gaan bruggen in de binnenstad té ‘makkelijk’ open?

Oh nee hè? Ook dát nog… brug dicht. Waarom nou net nu? U herkent dit vast wel? Ik had het onlangs nog: de terugrit vanuit Terschelling, normaal gesproken zo’n twee uurtjes rijden vanaf Harlingen, duurde vanwege files uiteindelijk ruim een uur langer. En als je daar dan nog die twee uurtjes bij optelt die we al op de veerboot hadden doorgebracht, waren we, na een tocht van ruim vijf uur, dolblij dat we de stal weer roken.