Dankzij orgelman Peter uit Middelburg komt Dordrecht niet zonder draaiorgel te zitten

Als het aan zijn ouders had gelegen was Peter Dekker (48) nooit orgelman geworden, maar van jongs af aan kon hij de lokroep van de oud-Hollandse muziek niet weerstaan. In Den Haag, waar hij opgroeide, stond voor zijn crèche al een draaiorgel: de Pluto van de broers De Ruyter. ,,Daar was ik zo door gefascineerd dat ik niet naar binnen wilde en op de grond bleef liggen”, vertelt hij. ,,Na een dagje strand was mijn moeder me ook vaak kwijt. Datzelfde orgel stond namelijk op de boulevard in Scheveningen en dan moest de politie me komen zoeken.”