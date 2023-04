Dankzij Jaap (91) wordt deportatie Joodse families uit Strijen nooit vergeten: ‘Ze dachten terug te keren’

Pas nadat hij de bevrijding meemaakte, merkte Bas (93) wat de oorlog echt met hem gedaan had

In de vijfdelige serie Oorlogsverhalen uit de Hoeksche Waard vertelt elke week een regiogenoot over zijn of haar herinneringen. Vandaag: Bas Hagoort (93) uit Numansdorp, voor wie de oorlog een groot avontuur was. Maar toen hij op 5 mei 1945 de Nederlandse vlag zag wapperen, bleek hoeveel jarenlange bezetting echt met hem had gedaan. ,,Als ik eraan terugdenk, voel ik het nog.”