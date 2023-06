‘Dan roep ik altijd even: Pipo, koeien’

Gewijzigde verkeerssi­tu­a­tie op Dordtse Nassauweg is gevaarlijk: ‘Niemand heeft door dat rijrich­ting is veranderd’

Auto’s ‘negeren’ massaal de gewijzigde verkeerssituatie op de Nassauweg in Dordrecht. Tot ergernis van rij-instructeur Martin van Lonkhuijsen. ,,Niemand heeft door dat de situatie hier sinds kort gewijzigd is, het is verwarrend en gevaarlijk.”