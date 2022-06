Daar dienen die schermpjes rond hoogspanningsmasten in de polder voor

DORDRECHT Een week na uithuis­plaat­sing heeft Jorrit (32) nu tóch een woning: ‘Beter dan drie maanden in een tentje’

Jorrit Zwijnenburg, de 32-jarige man die vorige week dakloos werd, is geholpen. Althans, voor nu. Na de media-aandacht is Woonbron met hem in gesprek gegaan en een paar uur later kon de Dordtenaar een woning in Wielwijk in. ,,Ergens ben ik hartstikke blij.’’

10 juni