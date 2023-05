Daar bij die molen: dit is er in Dordrecht te doen tijdens de Nationale Molendagen

MET VIDEO Hij is zo langzaam als wat, maar toch liep Willem (83) acht marathons: ‘Loop altijd alleen, maakt niet uit’

Hij ‘kan niet hardlopen’, is ‘écht niet snel’ en loopt daarom vrijwel altijd in zijn eentje, maar Willem Schaap kan toch acht uitgelopen marathons op zijn naam zetten. Komende zomer viert hij zijn 84ste verjaardag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. ,,Ik eet elke dag een eitje. Ik weet niet hoe mijn cholesterol eraan toe is, maar ik ben nooit ziek.’’