Crownpoint blijft tóch opvangplek Oekraïners, verhuizing naar Stadskantoor voorlopig van de baan

Lange rij voor stembureau in Sterren­burg zorgt voor verbazing: ‘Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt’

Het contrast op de stembureaus in Dordrecht is woensdag groot. Terwijl het in de Grote Kerk minutenlang wachten is op een stemmer, staan mensen bij Cultureel Centrum Sterrenburg in een lange rij. ,,Het is echt niet zo dat wij hier iets uitdelen.’’