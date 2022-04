Coronavrijheid voorbij: parkeren in Dordrecht weer aan regels gebonden

DORDT EIGEN-AARDIG De eerste speel­straat van Nederland stond vijftig jaar geleden in Dordrecht: ‘Auto’s eruit, kinderen erin’

De geschiedenis van Dordtse speelstraten is er een van hindernissen. Het is deze maand precies 50 jaar geleden dat een aantal bewoners van de Cornelis van Beverenstraat van hun straat een speelstraat wilden maken en een verzoek indienden bij de gemeente. Ze waren in 1972 zeker niet de eersten in Dordrecht die het alom rondrazende en/of geparkeerde blik weg wilden hebben om er kinderen weer veilig buiten te laten spelen.

