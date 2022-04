Corona speelde Kiltunnel flink parten: minder dan vier miljoen doortochten en fiks omzetverlies

Roltrap

Intussen is de renovatie van de Kiltunnel in volle gang. Het hele tolplein wordt vernieuwd en installaties in de tunnel vervangen. Als het werk klaar is, zijn straks per rijrichting vijf tolstraten beschikbaar, één meer dan voorheen. Klanten kunnen straks in alle straten contactloos betalen met verschillende bankpassen, creditcards en telecards.