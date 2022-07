Concertreeks van Parkies in Wantijpark officieel van start gegaan

Met een biertje (en muziekje) op een kleed in het Wantijpark elke maandag? Parkies is terug!

Met een koud biertje of wijntje naar livemuziek luisteren, terwijl je met je billen op een picknickkleed zit, genietend van het nazonnetje. Het kan vanaf 11 juli weer elke maandagavond in het Dordtse Wantijpark. Want Parkies (in oude vorm) is terug!

21 juni