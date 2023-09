Commissielid dat geheime stukken over Chemours lekte, meldt zich en stapt op, maar aangifte blijft staan

Ze haalde 180.000 euro op voor haar eigen Italiaans restaurant: ‘Het wordt geen truf­felfriet en carpaccio’

Ze haalde in een paar dagen tijd 180.000 euro op voor haar nieuwste droom: een eigen Italiaans restaurant. Mét traiteur. Horecatijger Nathalie Heezen (40) opent binnenkort haar tweede eettent in Papendrecht: Ciao Amore. In het pand van voormalig Grieks restaurant Olympia. ,,Het wordt authentiek Italiaans eten. Geen truffelfriet en carpaccio.”