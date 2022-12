College gaf geld uit zonder benodigde toestemming; D66 Papendrecht dient motie van afkeuring in

D66 Papendrecht dient donderdag tijdens de raadsvergadering een motie van afkeuring in tegen het college van burgemeester en wethouders. De partij doet dit omdat het college zonder toestemming van de gemeenteraad geld uitgegeven heeft. ,,We zouden dit liever niet doen.’’

Volgens fractievoorzitter Trijntje van Es is dit misschien wel de eerste keer ooit dat haar partij, D66 Papendrecht, zo’n motie indient. ,,Dat geeft aan hoe ernstig wij deze situatie vinden.’’ Met de ‘situatie’ doelt Van Es op het bedrag van zes ton dat het college van Papendrecht op 4 oktober uit een reserve gehaald heeft om maatregelen te financieren die de energie uitgaven voor inwoners moesten verlichten.

Het college zou dit bedrag uit die pot mogen halen, maar moet daar dan wel eerst vooraf goedkeuring voor hebben gekregen van de ‘door de inwoners gekozen raadsleden’. ,,Over besteding van dat bedrag wordt donderdag, dus pas ruim achteraf, een besluit gevraagd aan de raad. Enkele maatregelen zijn al ingevoerd en er is al geld uitgegeven.’’

D66 stelde vragen hierover, maar zegt geen antwoorden gekregen te hebben. ,,In plaats daarvan antwoordde het college in een brief op 1 december. Daarin zegt het college het budgetrecht van de raad ‘te respecteren’ en te betreuren ‘mogelijk het idee gegeven te hebben dat dit niet het geval is’.’’ Een taaltrucje, vindt Van Es. ,,Het college gaf ook in eerdere schriftelijke vragen van ons al toe dat ze het budgetrecht hadden geschonden, dus dat is een beetje vreemd.”

Motie intrekken nog een optie

Het indienen van zo’n motie van afkeuring heeft geen gevolgen, maar dat houdt de partij niet tegen. ,,Als het college met zoveel woorden erkent, dat zij het budgetrecht hebben geschonden. Dat dat fout was. En dat het college dit niet nog eens zo zal doen, dan trekken we de motie in en slaan we de bladzijde om. We hopen van harte dat het zo afloopt.”

Of het college hier ook gehoor aan heeft, is de vraag. In een eerdere brief meldde het college dat er ‘gezien de penibele situatie rondom de energiecrisis snel gehandeld moet worden’ en dat ‘nood wet breekt’.

