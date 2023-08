City Swim Dordt verdient juist nu een extra steuntje

COLUMN Dordrecht groeit wel maar vergrijst bijna evenredig

We blijven groeien… niet snel, maar wel gestaag. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt dit eiland momenteel bevolkt door 121.816 mensen. Gezien de groei van de afgelopen jaren (gemiddeld ongeveer een klein half procentje per jaar) zullen we naar verwachting volgend jaar de grens van 122.000 Schapekoppen passeren en mocht die groei zich in dit gestage tempo doorzetten dan zitten we zo rond 2030 op ongeveer 128.000 inwoners.