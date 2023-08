Christine en Dennis bundelen hun krachten voor de Culi Camper: ‘De Spaanse cultuur willen we graag laten zien’

Deze straat heet sinds kort anders, maar als het aan Emile ligt komt de vorige naam weer snel terug

Vorig jaar veranderde de Kerkstraat in het historische centrum van Dordrecht in de Synodestraat, maar buurman en historicus Emile Havers wil dat dat straatnaambordje zo snel mogelijk weer van de muur gaat. ,,Er is geen enkele reden om die naam na viereneenhalve eeuw te veranderen.’’