Chris is vanavond kruisdrager: ‘Toch écht heel zwaar, heb er spierpijn van’

VIDEOEen hoofdrol in The Passion is vanavond weggelegd voor Chris van der Waard (37). Voor het oog van miljoenen kijkers is hij één van de mensen die het 250 kilo zware kruis van het Energieplein naar het Maartensgat bij de Grote Kerk mag dragen. Een flinke klus, weet de bakker bij wie het vandaag toch wel kriebelt.