‘Chemours hoeft écht niet weg uit Dordrecht, maar de uitstoot moet naar nul’

‘De uitstoot moet echt naar nul.’ Dat willen Dordtse politieke partijen met een wandeling op donderdag 9 maart uitdragen naar de inwoners van de stad. ,,Chemours hoeft écht niet weg uit Dordrecht, maar de fabriek mag wat ons betreft geen schadelijke stoffen meer uitstoten’’, zegt Jeanine Lammens namens de Dordtse VVD.

Daar is iedereen in de Dordtse politiek het wel over eens, maar probleem is dat de gemeenteraad daar niet over gaat. De vergunningverlening ligt bij de provincie Zuid-Holland. De provincie verleent de vergunningen aan Chemours en toezicht en handhaving zijn taken van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Dat is de reden voor de partij Gewoon Dordt om niet mee te lopen met de protestmars. ‘Wie vindt dat Chemours moet verdwijnen, moet bij de provincie Zuid-Holland zijn. Opwinding hierover in de gemeenteraad is slechts schone schijn’, aldus de partij.

GroenLinks-raadslid Kitty Kruger is het daar niet mee eens. ,,We laten ons nu actief zien en horen. Maar hoe Chemours nu in Dordrecht gevestigd is, kan écht niet meer. Voortaan moet er een situatie zijn dat zorgwekkende stoffen pas gebruikt mogen worden als uit onderzoek is gebleken dat ze niet schadelijk zijn. Nu is het andersom.’’

Maar wat vindt u? Kan Chemours in Dordrecht blijven als de uitstoot van PFAS naar nul wordt gebracht? Of ziet u de chemische fabriek liever vertrekken uit de stad?

